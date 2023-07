Jupiler Pro League - Le stade d'Anderlecht garde le nom de Lotto Park après un accord avec la Loterie Nationale

Anderlecht et le Lotto, un produit de la Loterie Nationale, avaient conclu un premier accord en 2018. L'antre des Mauve et Blanc avait alors changé de nom, après avoir porté pendant des années celui de stade Constant Vanden Stock, emblématique président du club, pour devenir le Lotto Park. Les deux marques "ont construit un partenariat solide" au cours de ces cinq années et "s'adressent à un public particulièrement large et se renforcent mutuellement dans leur intention de faire vivre aux Belges des expériences uniques", a souligné Anderlecht dans un communiqué. (Belga)