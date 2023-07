La Belgique à la traîne dans la réalisation des ODD

"Le chemin parcouru par la Belgique est largement en deçà de ce qu'il faudrait", a indiqué la ministre dans un communiqué. Mme Khattabi a appelé à un "véritable coup d'accélérateur", au déploiement d'une vision systémique et à long terme pour que les générations futures puissent hériter d'une planète plus durable". L'examen volontaire national belge a été présenté ce mercredi à New-York au forum politique de haut niveau pour le développement durable. Il s'agit d'un processus à travers lequel un pays évalue les progrès qu'il a accomplis dans le cadre du Programme 2030, en vue d'atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies en 2015. Le rapport d'avancement du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est sans équivoque: "seuls 12% des ODD sont dans les temps, les progrès réalisés sont faibles et insuffisants pour 50% des ODD, et pire encore, nous observons un enlisement voire une régression pour plus de 30% des ODD", a souligné la ministre. Selon elle, au niveau belge, "le constat n'est guère plus réjouissant" comme en témoigne la présentation du second examen volontaire belge, faite mercredi à New-York. Le rapport pointe une série de lacunes importantes telles que la dépendance aux énergies fossiles, une mauvaise politique d'aménagement du territoire, la perte inquiétante de biodiversité, l'impact du dérèglement climatique sur la disponibilité et la qualité de l'eau, etc. (Belga)