La Finlande ferme le consulat russe à Turku

La licence autorisant la présence du consulat russe ne sera plus valable dès le premier octobre, ont précisé le président finlandais Sauli Niinistö et le gouvernement. L'ambassadeur russe en Finlande a été averti de cette décision, ont-ils ajouté. La Finlande avait déjà procédé à l'expulsion de neuf travailleurs de l'ambassade russe à Helsinki en juin, sur fond de soupçon de collaboration avec les services de renseignement russes. La Russie a de son côté annoncé qu'elle expulserait neuf diplomates finlandais et que le consulat-général implanté à Saint-Pétersbourg devrait fermer ses portes dès le 1er octobre. (Belga)