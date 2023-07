La FWB modifie son code de l'aide à la jeunesse

Les changements apportés font suite à une évaluation du nouveau code menée ces derniers mois, laquelle avait mis en lumière la nécessité de clarifier et modifier certains éléments. Le nouveau texte précise ainsi la définition du concept de 'déjudiciarisation' prévue dans le code. Sur base de celui-ci, des solutions en dehors du cadre judiciaire doivent être trouvées quand c'est possible, tout en maintenant les procédures judiciaires lorsqu'elles sont indispensables en les garantissant les plus courtes possibles. Le décret explicite aussi le principe d'intersectorialité selon lequel l'aide à la jeunesse ne peut être seule pour prendre en charge les jeunes en difficulté et/ou en conflit avec la loi. Chaque niveau de pouvoir (gouvernement fédéral, Région wallonne, COCOF, COCOM, ministres communautaires) doit ainsi pouvoir agir au regard de ses champs de compétences. Il prévoit encore une harmonisation des pratiques d'écoute, avec des formations spécifiques prévues pour les agents. Le rôle du conseiller à la jeunesse est aussi renforcé. Par ailleurs, les équipes mobiles d'accompagnement bénéficieront dorénavant d'une assise décretale. Le texte a été approuvé par les députés de la majorité PS-MR-Ecolo. Dans l'opposition, le PTB, DéFI et les Engagés se sont abstenus. (Belga)