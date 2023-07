La police ferme une maison de passe à Beersel

Les forces de l'ordre sont intervenues à la suite de plaintes émises par plusieurs voisins. Après enquête, il est apparu que l'établissement ne disposait pas des autorisations nécessaires et ne respectait pas les normes incendie. La police a alors organisé un contrôle en collaboration avec les services de l'Office national de sécurité sociale (ONSS), l'inspection flamande du logement et l'Office des étrangers. "Durant ce contrôle, nous avons découvert quatre femmes qui travaillaient apparemment comme prostituées. En séjour illégal, elles ont été placées en centre fermé pour être renvoyées dans leur pays d'origine", a communiqué la police. "Le bâtiment avait été transformé pour accueillir plusieurs clients à la fois, avec entre autres une salle d'attente improvisée dans le garage." Les forces de l'ordre ont dressé un procès-verbal pour trafic d'êtres humains et l'ONSS pour travail au noir. Le bâtiment a été scellé jusqu'à ce qu'il reçoive une nouvelle fonction. (Belga)