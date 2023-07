La production de briques en Belgique stabilisée à 2,5 millions de tonnes

La production de briques pour maçonnerie ordinaire s'est élevée à 956.000 tonnes et la production de briques de parement s'est élevée à 1.629.300 tonnes. L'exportation a atteint 1.123.246 tonnes, ce qui représente 43% de la production totale, en hausse de 2%. L'export se fait principalement vers les pays voisins, précise la fédération. Le Royaume-Uni est resté, en 2022, le premier pays d'exportation pour les briques de parement. Dans l'autre sens, l'importation de briques a connu une augmentation par rapport à l'année dernière en atteignant 290.786 tonnes (187.277 tonnes l'an dernier). L'importation représente ainsi 11,2% de la production belge, selon la Banque nationale de Belgique. "Plusieurs signaux indiquent que l'activité ralentira en 2023", ajoute la fédération. "Des goulots d'étranglement tels que les coûts élevés de l'énergie, des matériaux et de la main-d'œuvre, la guerre en Ukraine et le marché du travail tendu créent également de l'incertitude dans le secteur de la construction." (Belga)