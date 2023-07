L'Américaine Fiona Scott Morton renonce à briguer un poste clé de l'UE après une polémique

La DG Concurrence est chargée de veiller à la juste concurrence sur le marché européen et, à ce titre, de s'assurer que les géants américains de la technologie respectent les règles européennes. Comme Fiona Scott Morton a travaillé dans le passé comme consultante pour Amazon, Apple et Microsoft, entre autres, le Parlement européen et le gouvernement français, en particulier, avaient vivement réagi à l'annonce de sa nomination. Les quatre plus grands groupes parlementaires avaient mis en garde contre l'ingérence étrangère et le risque de conflit d'intérêts, bien que les Verts aient semblé convaincus de ses qualités après une conversation avec l'Américaine. Mais le président français Emmanuel Macron a insisté mardi, en marge du sommet avec les dirigeants des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Selon lui, la nomination d'une non-Européenne serait incohérente avec l'engagement de l'Europe en faveur de son autonomie stratégique. "Il faut avoir une autonomie de pensée", a déclaré M. Macron. Il a par ailleurs souligné l'absence de "réciprocité" de la part des Etats-Unis et de la Chine pour nommer des Européens qui seraient "au cœur de (leurs) décisions". Fiona Scott Morton a donc jeté l'éponge. Elle en a informé la commissaire Vestager par une lettre. "Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'elle continuera à mettre ses talents et son expertise exceptionnels au service de règles de la concurrence des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré la commissaire Vestager, qui avait encore défendu la nomination de l'Américaine mardi devant le Parlement européen. (Belga)