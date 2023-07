Les compétences du médiateur de la Wallonie et de la FWB renforcées

Au-delà des services des administrations wallonnes et de la Fédération, la proposition étend le champ d'action du médiateur à tous les organismes publics des deux entités. Il en sera de même pour tous les organismes privés qui offrent un service public en étant financés à plus de 50% par la Région ou la FWB, ou qui sont supervisés par ces pouvoirs publics (comme des crèches, des opérateurs culturels, des centres sportifs par exemple). Les communes wallonnes qui voudront recourir au médiateur pourront également le faire. Le décret permet aussi au médiateur de s'auto-saisir. Elle offre aussi aux lanceurs d'alerte de passer par les services du médiateur. Le texte a été approuvé par la majorité PS-MR-Ecolo, appuyée par le PTB. Les Engagés et DéFI se sont, eux, abstenus. Trouvant son origine dans un accord de coopération signé en février 2011, le médiateur wallon et de la FWB a pour but d'assister tout citoyen qui rencontre des difficultés avec les services administratifs de la Région wallonne ou de la FWB. En 2020, celui-ci avait ainsi ouvert plus de 5.000 dossiers. (Belga)