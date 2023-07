Ligue des Champions de volley - Asterix Avo Beveren, Roulers et Maaseik connaissent leurs adversaires

Les deux clubs belges entrent en compétition au 4e tour après les tours préliminaires, au début du mois de novembre. Les Roulariens, finalistes la saison dernière en Coupe CEV, seront opposés aux Polonais de Kedzierzyn-Kozle, triple tenants du titre, aux Turcs d'Ankara et à un adversaire issu des tours précédents dans la poule A. Maasseik est dans la poule E avec Civitanova, Lvi Prague et un adversaire issu des tours précédents Chez les dames, Asterix Avo Beveren, auteur du doublé Coupe-championnat, est dans la poule I au premier tour avec Mladost Zagreb (Cro), OK Gacko (B-H) et Herceg Novi (Mne). Le groupe sera organisé en un seul lieu par l'un des quatre clubs. Les deux premiers de chacune des deux poules de ce premier tour se qualifient pour le deuxième tour (où les quatre qualifiés sont dans une poule III où les deux premiers se qualifient pour le 3e tour, tous les autres clubs sont reversés en Coupe CEV). (Belga)