Microsoft et Activision repoussent la date limite d'acquisition à octobre

Microsoft a annoncé en janvier dernier qu'il souhaitait payer 68,7 milliards de dollars pour Activision, la plus grande acquisition de l'histoire du géant américain des logiciels. Activision est l'un des éditeurs de jeux les plus populaires au monde, avec des titres tels que "Call of Duty", "World of Warcraft", "Overwatch" et "Candy Crush". (Belga)