Mondiaux d'athlétisme - La Nigériane Tobi Amusan dit être accusée de violation des règles antidopage

"Aujourd'hui, l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) m'a accusée d'une violation présumée des règles pour avoir manqué trois contrôles en 12 mois", a écrit l'athlète. J'ai l'intention de me battre contre ces accusations et mon cas sera tranché par un tribunal de trois arbitres avant le début des championnats du monde le mois prochain", a déclaré Tobi Amusan, 26 ans. "Je suis une athlète propre", a-t-elle assuré. "J'ai confiance dans le fait que cette affaire sera résolue en ma faveur et que je participerai aux Championnats du monde en août." L'athlète avait battu le record du monde du 100m haies en 12.12, l'an passé aux Mondiaux de Eugene aux États-Unis. Elle a participé dimanche à la Silesia Diamond League en Pologne, où elle a établi un nouveau record du meeting en 12.34. (Belga)