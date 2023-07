Non-marchand bruxellois: un abonnement Stib pour tous les travailleurs et travailleuses

La mesure concrétise l'accord conclu avec le secteur non-marchand en 2021 pour la période 2021-2024, assorti d'un budget de 57 millions d'euros destinés à renforcer les différents métiers concernés, à les valoriser et à accompagner la transition, a indiqué Mme Trachte, dans un communiqué. Cette mesure permettra ainsi à près de 20.000 travailleur·euses d'être remboursé·es à 100% de leurs déplacements via la Stib. Elle sera effective dès la rentrée prochaine. Le budget total de la mesure est estimé à 5,5 millions d'euros, dont 4,41 millions d'euros annuels injectés par les pouvoirs publics en complément des moyens déjà subventionnés au titre de frais de déplacement Stib. Cette mesure s'ajoute aux autres déjà mises en œuvre dans les accords du non-marchand: augmentation salariale, renforcement des maisons médicales en assistantes et assistants sociaux, campagne de promotion des métiers, accompagnement à la digitalisation des services, initiatives de mutualisations, etc. (Belga)