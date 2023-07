Réforme fiscale - Le Premier ministre a choisi de ne pas accabler les générations futures, pour l'Open Vld

Le cabinet du Premier ministre a admis mardi soir que la réforme fiscale du gouvernement fédéral avait échoué. Après de longues discussions, M. De Croo, "a dû constater que parvenir à un accord n'était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire", a indiqué son cabinet à l'issue d'une réunion en comité ministériel restreint ("kern"). Pour l'Open Vld - auquel appartient M. De Croo - c'était la bonne décision à prendre. Une réforme fiscale qui augmente le déficit budgétaire et donc la dette fait peser un lourd fardeau sur les épaules des générations futures, indique le parti dans un communiqué. Les libéraux flamands rappellent que le gouvernement fédéral a choisi de réduire le déficit dès son entrée en fonction "afin de renforcer la viabilité financière" de la Belgique. Un choix confirmé par le comité de monitoring, selon l'Open Vld. "Le dernier rapport indique que l'objectif budgétaire proposé pour 2023 et 2024 sera atteint". Pour l'Open Vld, ce travail ne doit pas être annihilé. Selon Tom Ongena, il est nécessaire de poursuivre sur la voie empruntée, "pour le bien des générations futures". (Belga)