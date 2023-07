Réforme fiscale - "Si vous continuez à travailler pour une centaine d'électeurs riches, rien n'est possible"

(Belga) Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), a vivement réagi mercredi après l'échec du gouvernement fédéral à mener à bien une réforme fiscale. À l'instar de plusieurs partis de la majorité, l'initiateur de cette réforme a blâmé le MR: "Un financement équitable est nécessaire. Mais si vous ne voulez pas faire cet exercice et continuez à travailler pour ces 100 riches électeurs, au lieu de penser aux centaines de milliers de personnes qui vont travailler tous les jours, alors rien n'est possible", a-t-il déclaré.