TC Bruxelles - Un homme risque neuf mois de prison pour avoir agressé des adolescentes à Bruxelles

La première agression s'est produite le 23 décembre 2022. Le prévenu a suivi, de la gare de Bruxelles-Nord, une fille qui se rendait à l'école. Il lui a parlé, l'a attirée vers le Parc Maximilien et l'a étreinte puis embrassée. La jeune fille a ensuite pu s'enfuir. Quelques semaines plus tard, le 4 février 2023, le prévenu a approché une autre fille à la gare de Bruxelles-Nord. Il s'agissait d'une amie de la première, qui attendait son train. Il l'a serrée dans ses bras et l'a embrassée. Moins d'une semaine plus tard, le 9 février, les deux filles entraient ensemble dans la gare et y ont aperçu leur agresseur. Pendant qu'une des deux le faisait parler, l'autre a appelé la police. L'individu a encore commis des attouchements sur l'adolescente, qui a conversé avec lui dans le but de le retenir afin que la police l'intercepte. Le procureur a requis une peine de neuf mois de prison à l'encontre du prévenu. De son côté, la défense conteste la qualification des faits. "Il n'y a aucune preuve qu'il y ait eu, le 9 février, un contact physique. Quant au 4 février, il y a eu un contact physique, mais trop léger pour parler d'atteinte à l'intégrité sexuelle", a plaidé l'avocat. "Concernant ce qu'il s'est passé le 23 décembre, c'est en effet inacceptable, mais mon client est mentalement retardé et a du mal à évaluer comment se comporter dans certaines situations", a-t-il ajouté. Le jugement sera rendu le 31 juillet. (Belga)