Tesla: le bénéfice net a bondi au deuxième trimestre, prévisions confirmées

Comme s'y attendaient les analystes, ces réductions tarifaires ont rogné la marge bénéficiaire du groupe d'Elon Musk, qui a glissé à 18,2%, contre 19,3% au premier trimestre. Tesla a fabriqué 479.700 véhicules au deuxième trimestre, contre 258.580 sur la même période de 2022 et 440.808 au premier trimestre de cette année. "Nous prévoyons d'augmenter la production aussi rapidement que possible", a indiqué le groupe dans son communiqué de résultats. "Certaines années, nous allons peut-être augmenter plus vite et d'autres, moins vite", a-t-il relevé. "Pour 2023, nous espérons être en avance (sur nos prévisions) avec autour de 1,8 million de véhicules sur l'année", a-t-il confirmé. "Nous avons d'amples liquidités à disposition pour financer notre programmation de produits, les projets à long terme d'augmentation des capacités de nos usines et autres dépenses", a assuré le constructeur. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 24,92 milliards (+47%). Il a bénéficié de la hausse des livraisons et d'une croissance dans les autres branches du groupe mais a été affecté par une baisse du prix moyen de vente et par des taux de change défavorables. Les livraisons ont grimpé à 466.140 véhicules sur le trimestre, contre 254.695 un an plus tôt. Concernant le pick-up électrique Cybertruck, dont le premier exemplaire est sorti samedi de la chaîne de fabrication de la méga-usine Tesla au Texas (sud des Etats-Unis), le groupe a affirmé mercredi que le début de la production allait intervenir comme prévu d'ici la fin de l'année. (Belga)