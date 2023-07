Tour de France - Felix Gall: "Gagner l'étape reine, c'est incroyable"

"Toute cette année a été incroyable", a confié Gall. "Et faire aussi bien au Tour de France, gagner l'étape reine, c'est incroyable. Je ne peux que remercier l'équipe, qui m'a tant donné." Gall, l'une des révélations de cette Grande Boucle, s'est retrouvé leader de son équipe après les premières étapes. "Nous nous sommes lentement concentrés sur ça. J'ai beaucoup stressé à ce sujet. Ce n'est que dans les derniers jours que je me suis senti plus à l'aise avec ça." Gall, qui "avait peur d'être repris dans les derniers kilomètres ou dans la descente", faisait partie d'une échappée de 34 coureurs partis sur le Cormet de Roselend, la deuxième ascension du jour. "Je me sentais très bien toute la journée. Je ne pensais pas que l'échappée aurait une grande chance de lutter pour la victoire, mais nous avons décidé d'y aller. Je pensais à faire le trou sur les favoris avant la dernière ascension pour anticiper. Je savais que l'étape serait très dure et qu'avec un rythme élevé, j'étais en bonne position pour la victoire." Gall a profité du travail de son équipier Ben O'Connor pour s'isoler en tête sur le col de la Loze. "Je me sentais très bien en bas et j'ai attendu la partie raide. Vers le sommet, je me sentais moins bien, mais je voulais essayer", a-t-il indiqué. (Belga)