Triamant forcée de cesser une partie de ses activités à Saint-Trond

Lors d'une visite surprise à Velm, il a également été révélé que plusieurs résidences-services ne sont pas conformes et sont en réalité des appartements locatifs privés ordinaires. Pour ces raisons, le département des Soins a ordonné la fermeture de ces logements. En conséquence, 13 résidents devront déménager. Le coordinateur désigné par le département des Soins s'est entretenu avec eux et leurs familles pour leur proposer des solutions de relogement. Certains résidents ont d'ailleurs déjà pu déménager. "Triamant a encore 30 jours pour faire appel de notre décision", a déclaré le porte-parole du département des Soins, Joris Moonens. "S'il le fait, un comité indépendant rendra un avis. Sur la base de cet avis, le ministre décidera de fermer ou non. Le cas échéant, nous imposerons un délai pour la fermeture (...) ce qui signifie qu'il ne devrait plus y avoir, dans ces logements, d'offre de paquets de soins et d'assistance comme dans une résidence-service reconnue. Les personnes qui peuvent y vivre de manière autonome pourront y rester, mais pas les personnes dépendantes." (Belga)