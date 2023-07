Tribunal du travail Bruxelles - La banque Degroof Petercam annonce poursuivre son action contre deux anciens employés

"Degroof Petercam regrette mais respecte la décision du tribunal du travail. La banque poursuivra l'affaire sur le fond et continuera à faire valoir ses arguments juridiques pour protéger au mieux les intérêts de ses clients et du groupe", a déclaré la banque mercredi. Dans son ordonnance, le tribunal du travail de Bruxelles juge recevable mais non fondée la demande de la banque privée de désigner un expert et de mettre sous séquestre les ordinateurs de ses deux anciens travailleurs qu'elle accuse de vol de données. Cette mesure aurait permis, selon Degroof Petercam, de vérifier le contenu des ordinateurs et, le cas échéant, de faire supprimer les données volées ou téléchargées illégalement. Le tribunal a justifié sa décision par le fait que rien ne prouve que les deux anciens employés, qui travaillaient dans le service "Stock Options Plan (SOP)" de la banque, ont volé ou téléchargé illégalement des données confidentielles. Le tribunal a également considéré que rien ne démontre que des données appartenant à la banque auraient été utilisées à des fins illicites ou divulguées à des tiers par les deux anciens travailleurs. (Belga)