Vivalia 2025 - Feu vert pour l'hôpital de Houdemont

En accord avec les objectifs de l'article 1er du CoDT, lequel invite à "rencontrer de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques... de la collectivité", le ministre Willy Borsus a statué favorablement sur les volets Aménagement du Territoire et Urbanisme de ce dossier en mettant en exergue que le site choisi présente les qualités requises à l'implantation d'un hôpital (voies d'accès rapides au site, le long de la E411, réseau secondaire apte à supporter le trafic,...), rapportent les médias locaux sur base d'un communiqué. Cet accord s'accompagne toutefois d'une condition. "Afin de préserver au maximum les terres agricoles, le permis accordé est assorti d'une condition visant à préserver les activités agricoles sur une vingtaine d'hectares repris à l'intérieur du périmètre visé par le projet." La décision ministérielle de ce mardi ouvre la voie à la concrétisation du projet Vivalia 2025, qui prévoit la réorganisation de l'offre hospitalière en province du Luxembourg autour de deux sites: l'hôpital de Marche et le futur CHR Centre-Sud, lequel est appelé à regrouper les activités des hôpitaux d'Arlon, Bastogne, Libramont et Virton tout en amplifiant l'offre de soins. Un projet vivement contesté par les communes du sud de la province, celle d'Arlon ayant d'ores-et-déjà annoncé son intention d'introduire un recours devant le Conseil d'État, rapportent encore les médias locaux. (Belga)