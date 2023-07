Yellow Tigers - Britt Herbots et les Tigers concentrées sur le sportif: "On ne parlait plus des résultats"

Le 27 juin dernier, Vande Broek a annoncé son départ à la tête des Yellow Tigers après avoir introduit un appel pour sa suspension d'un an à la suite d'accusations d'harcèlement psychologique de la part d'anciennes joueuses. "Il y a eu une image négative autour de l'équipe, mais pas à cause de nos performances. Avec cette affaire, on ne parlait plus des résultats et beaucoup de filles en avaient marre", a expliqué Britt Herbots mercredi en conférence de presse à Vilvorde. Dans la foulée du départ de Vande Broek, les joueuses se sont réunies en urgence avec le conseil d'administration de la fédération. "Nous sommes engagées dans ce projet depuis des années, nous n'allions pas arrêter soudainement et gâcher tout le travail des dernières années. Nous en avons parlé avec Gert aussi. À l'Euro, nous voulons aussi jouer pour lui. C'est une motivation supplémentaire." Les Tigers sont désormais tournées vers l'Euro qu'elles disputeront à domicile avec Kris Vansnick à la barre. "Kris reste Kris pour nous. Nous avons été consultées et cela nous semblait important de miser sur la continuité car nous n'avons pas trois mois pour préparer l'Euro. Il y aura de la pression car nous jouons l'Euro à domicile. Tout le monde a progressé depuis la 9e place au Mondial en 2022 et nous rêvons de faire un beau parcours tout en restant réalistes", a conclu Herbots. (Belga)