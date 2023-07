Yellow Tigers - Kris Vansnick promu entraîneur: "Je ne me vois pas comme une bouée de sauvetage"

Le 27 juin dernier, Vande Broek a annoncé son départ à la tête des Yellow Tigers après avoir introduit un appel pour sa suspension d'un an à la suite d'accusations d'harcèlement psychologique de la part d'anciennes joueuses. "Une page a été tournée", a confié Vansnick mercredi en conférence de presse à l'Eurovolley Center de Vilvorde. "C'était important de garder de la continuité. Le groupe reste le même et moi aussi, même si j'ai plus de responsabilités. Gert a pris cette décision car il voulait que l'Euro se prépare sereinement. Personnellement, je ne me vois pas comme une bouée de sauvetage. Le plus important, c'est le court terme avec l'Euro et le tournoi de qualification olympique." Assistant de Vande Broek depuis 2008, Vansnick veut marcher dans les pas de son prédécesseur tout en apportant sa touche personnelle. "Chaque entraîneur a sa méthode de travail. Cela ne sert à rien de copier, surtout pour faire une mauvaise copie. Je vais rester moi-même. J'ai été l'adjoint de Gert durant 15 ans, on ne va pas soudainement jouer différemment. Nous allons renforcer le staff avec des gens qui ont de l'expérience internationale, l'Allemand Paul Sens qui sera mon adjoint à temps plein et les Turcs Dehri Can Dehrioglu et Alper Hamerucu." Malgré les récentes perturbations, Vansnick assure que son groupe est pleinement concentré sur le sportif. "Les joueuses ont pu tourner la page car elles n'ont pas été confrontées à toutes ces questions. Il est important qu'elles se concentrent sur le sportif et je vois un groupe qui travaille bien aux entraînements." (Belga)