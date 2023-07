ATP Gstaad - Zizou Bergs éliminé en quarts de finale du double

Après avoir sauvé une balle de match dans le jeu décisif du deuxième set, Bergs et Rodionov avaient réussi à revenir à une manche partout. Dans le super tie-break, ils ont mené 2/5 avant de subir le retour de leurs adversaires. Jebay et Nouza affronteront en demi-finales les Suisses Dominic Stricker et Stan Wawrincka, qui ont battu 3-6, 6-3, 10/4 les Colombiens Nicolas Barrientos et Juan Sebastian Cabal. En simple, Bergs, 175e joueur mondial, s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale où il défiera le Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 44). (Belga)