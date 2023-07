British Open - Thomas Pieters 19e, Thomas Detry 89e après le premier tour

Thomas Detry était beaucoup plus loin, classé 89e après un premier parcours bouclé en 74 coups, trois au-dessus du par. Thomas Pieters a réussi un eagle et deux birdies pour un double bogey et un bogey. Thomas Detry a de son côté concédé quatre bogeys et un double bogey compensé par trois birdies. Un trio se partage la tête. L'Anglais Tommy Fleetwood, l'Argentin Emiliano Grillo et le Sud-Africain Christo Lamprecht ont rendu une première carte de 66, à cinq sous le par. Les tournois du Grand Chelem, indépendants dans leurs décisions, ont tous autorisé la présence des joueurs du LIV depuis l'apparition du circuit saoudien, avec en toile de fond la fusion entre les deux circuits rivaux PGA Tour et LIV Séries, qui tarde à se dessiner. Le mois dernier, les circuits américain PGA Tour et européen DP World Tour avaient annoncé un plan de fusion avec le LIV Series, soutenu par le puissant fond d'investissement saoudien PIF (Public Investment Fund), et dont l'apparition en 2021 avait bouleversé le monde du golf. Attirés par des dotations défiant toute concurrence, plusieurs stars avaient délaissé le PGA pour le LIV, provoquant de vives tensions entre les circuits américains, européens et saoudiens. Des tensions qui pourraient prendre fin avec la signature d'un accord commercial, mais dont les détails n'ont pas encore été divulgués. Si la fusion ne se précise pas rapidement, ce British Open pourrait constituer le dernier tournoi commun de la saison entre les joueurs du PGA et ceux du LIV, toujours interdits de participer aux compétitions estampillées PGA. (Belga)