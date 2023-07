Bruxelles: les bureaux d'accueil francophones passent dans le giron de la CoCom

La principale nouveauté réside dans l'instauration d'un parcours bruxellois désormais géré par la Commission Communautaire commune, et non plus par la CoCof qui a renoncé à le faire. Subsistera toujours, en parallèle dans la capitale, le "BON", soit le parcours d'intégration que la Communauté flamande a souhaité maintenir. Depuis le 1er juin 2022, les nouveaux arrivants à Bruxelles ont l'obligation, et non plus simplement la possibilité, de suivre un tel parcours. Les communes orientent les nouveaux arrivants vers un bureau d'intégration néerlandophone (BON) ou vers l'un des trois bureaux d'accueil francophones des primo-arrivants (BAPA), qui relèvent de la Commission communautaire française (Cocof). Ceux-ci offrent une capacité d'accueil de 6.000 places par an. Le projet d'ordonnance ouvre l'accès à ces parcours, également aux personnes qui sont depuis plus longtemps sur le territoire mais souhaitent, sur une base volontaire, effectuer un parcours d'accueil. Durant le débat ouvert mercredi, sans remettre en cause l'ensemble du projet, Viviane Teitelbaum (MR) avait regretté que le dispositif ne prévoie pas de responsabilisation du primo-arrivant notamment en matière d'insertion socio-professionnelle et de devoirs en comparaison avec les droits accordés. Le député Gilles Verstraeten (N-VA) a dit voir de nombreux problèmes dans la nouvelle ordonnance, à commencer par la limitation des institutions (mono-)communautaires (Cocof et VGC) qu'engendre le projet et qui tourne de facto à une "francisation". Pour lui, les communes ont un rôle surdimensionné dans le processus et cela nuit notamment à l'efficacité des contrôles. Il y a un flou sur les objectifs finaux du parcours auprès du public concerné, a-t-il jugé par ailleurs. Petya Obolensky (PTB) a dit rester opposé au caractère obligatoire du parcours voulu par la droite assorti d'amendes. (Belga)