Championnat du monde de motocross - Le pilote de MX2 Liam Everts prolonge son contrat chez KTM pour plusieurs années

Le fils du décuple champion du monde Stefan Everts participe à sa deuxième saison dans l'antichambre de la MXGP. L'année dernière, il avait terminé 10e après avoir manqué le début de la saison à cause d'une blessure. En 2023, pour le premier exercice sous les couleurs de l'équipe KTM, le Limbourgeois est actuellement 5e. Il a remporté son premier Grand Prix le mois dernier, en Allemagne. Ravi d'avoir prolongé son contrat, Liam Everts a expliqué avoir "trouvé un chez-soi chez KTM". "Je travaille vraiment bien avec l'équipe et j'ai bâti ma route vers le sommet. Les progrès effectués cette saison ont été excellents, et le fait d'avoir déjà remporté un GP est au-delà de mes espérances. J'en veux plus." (Belga)