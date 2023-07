Cinq morts dans un accident de la route à Tournai

Les services de secours ont été avisés, vers 01h40, pour un feu de broussailles le long de la voie rapide. "Sur le trajet, nous avons eu une seconde information, selon laquelle un véhicule était en feu au niveau de la sortie d'autoroute située près de la zone industrielle. Nous avons mis en œuvre les moyens nécessaires, une autopompe, un camion-citerne, un véhicule de commandement, une ambulance et un SMUR", confie le lieutenant Ratte, de la zone de secours. À la demande des autorités judiciaires, les pompiers ont ensuite éclairé les lieux du drame. L'intervention s'est terminée vers 07h00. La voiture accidentée est immatriculée en Belgique. Selon le bourgmestre de Tournai, le véhicule circulait dans le sens Mouscron vers Tournai. L'accident s'est déroulé au niveau de l'échangeur entre les autoroutes Tournai-Lille et Tournai-Bruges, à proximité de la zone industrielle de Tournai Ouest. "C'est là qu'il a quitté sa trajectoire pour une raison encore indéterminée, a percuté la berme de droite. À la suite de cette perte de contrôle, il heurte une deuxième berne, et s'envole littéralement dans les arbres sur le bas-côté, avant de s'embraser", a expliqué Paul-Olivier Delannois aux médias locaux. Le parquet devrait communiquer dans la journée sur les circonstances du drame. (Belga)