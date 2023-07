Environ 100.000 déclarations fiscales de plus envoyées via Tax-on-Web cette année

(Belga) Au total, environ 1.720.000 contribuables ont déposé leur déclaration via Tax-on-Web, soit plus de 100.000 de plus qu'au cours de la même période l'année dernière, ressort-il des chiffres communiqués jeudi par le Service public fédéral Finances. Le délai pour ce faire a expiré le 15 juillet.