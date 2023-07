Euro espoirs de kayak slalom - Gabriel De Coster et Maxime Aubertin en demi-finales du K1 à Bratislava

De Coster s'est qualifié d'emblée pour le top 30 des demi-finales espoirs en finissant 13e, à 2.93 du vainqueur espagnol Pau Echaniz. L'athlète originaire de Tervuren a écopé de 4 secondes de pénalité pour avoir 'touché' aux portes 6 et 21. Sans cela, il aurait aisément remporté ce premier run. Le médaillé de bronze de l'Euro espoirs de 2020 sera accompagné de la présence de Maxime Aubertin en demi-finales. Ce dernier, 25e de la première manche, a fini 9e de la seconde prenant l'avant-dernier ticket pour les demies de samedi. Chez les espoirs dames, Kriesinger a d'abord échoué à un rang (21e) pour se qualifier directement en vue du stade suivant. Elle a ensuite connu la même mésaventure en terminant 6e du 2e run, alors que seules les 5 premières allaient en demi-finales. Du côté des juniors, Lilou Maniet, 21e de la première manche féminine, où les 15 premières passaient directement au stade suivant, et 9e de la 2e (avec seulement 5 autres qualifiées), a été éliminée. De Coster et Aubertin participeront également vendredi aux séries individuelles de cross, alors qu'Elorri Erdois entamera son parcours en canoë espoirs (C1). (Belga)