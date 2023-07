F1 - Laurent Rossi n'est plus à la tête d'Alpine

Philippe Krief est passé par Michelin, Fiat et Alfa Romeo, avant de devenir directeur de l'ingénierie de Ferrari en 2016. Alpine l'a recruté début 2023 comme directeur de l'ingénierie et de la performance produit, avant de le promouvoir à sa tête jeudi. Nommé PDG d'Alpine début 2021, Laurent Rossi se consacrera désormais à "des projets spéciaux liés à la transformation du groupe", a indiqué Renault dans un communiqué de presse. En Formule 1, l'objectif de Philippe Krief sera de faire mieux que la 6e place actuelle au championnat du monde des constructeurs. Alpine avait fini la saison 2022 au 4e rang et compte faire au moins aussi bien en 2023 avec les pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly. La marque française compte sur Philippe Krief pour superviser l'explosion de sa gamme, avec sept modèles électriques dans les prochaines années, dont une petite sportive basée sur la Renault 5, un cabriolet et des SUV. Elle vise une croissance éclair de son chiffre d'affaires de 40% par an. Spécialiste des châssis, Philippe Krief a notamment travaillé sur les Alfa Romeo Stelvio et Giulia ainsi que sur la Ferrari 458. La marque fondée en 1954 par le pilote Jean Rédelé à Dieppe (nord de la France), passée sous le contrôle de Renault en 1973, se rêve désormais en concurrente de Lamborghini, puis de Ferrari. (Belga)