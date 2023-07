Fraser-Pryce en 10.82 pour sa rentrée sur 100m à Lucerne

Double championne olympique (2008 et 2012) et quintuple championne du monde de la ligne droite (2009, 2013, 2015, 2019 et 2022), Fraser-Pryce, 36 ans, a largement remporté la course et rassuré sur son état de forme. Ralentie par des blessures, la Jamaïcaine n'avait repris que début juillet, disputant deux 200 m lors des sélections jamaïcaines. En tant que tenante du titre elle est automatiquement qualifiée pour le 100 m des championnats du monde de Budapest du 19 au 27 août où elle sera très attendue. (Belga)