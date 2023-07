Google teste un outil utilisant l'IA pour rédiger des nouvelles d'actualité

(Belga) Le géant technologique américain Google teste un produit qui a recours à l'intelligence artificielle (IA) pour rédiger des articles d'actualité. L'entreprise a présenté l'outil à des grands titres de presse américains, tels que The Washington Post, The Wall Street Journal et The New York Times. Ce dernier en fait part sur son site internet, citant trois initiés sous couvert de l'anonymat.