Hockey Pro League - Le programme de la Belgique presque inchangé pour la 5e édition de la Pro League

Dans une année pré-olympique, le calendrier de Pro League des joueurs et joueuses belges est semblable à celui de la saison dernière. La compétition débutera plus tard, en février plutôt qu'en novembre, par un mini-tournoi en Argentine, à Buenos Aires. Les Belges joueront une nouvelle fois face aux locaux et à l'Allemagne. Comme lors de l'édition précédente, Les Lions et Panthers poursuivront la Pro League au terme des championnats nationaux, soit le 22 mai, toujours à Anvers, où l'Inde (m/d), l'Irlande (m) et les États-Unis (d) seront leurs adversaires en matches aller-retour. Les Indiennes ont récemment été promues de la Ligue des Nations chez les dames et l'Irlande en fait de même chez les messieurs. La Belgique poursuivra une semaine plus tard, toujours à la Wilrijkse Plein, contre l'Australie (m/d), l'Espagne (m) et la Chine (d). Enfin, du 23 au 30 juin, les N.2 mondiaux et champions olympiques, ainsi que les Panthers, classées actuellement 5e mondiales, clôtureront leur saison aux Pays-Bas (à Utrecht et Amsterdam) contre les champions et championnes en titre néerlandais et face à la Grande-Bretagne. Soit un total de 16 rencontres (8 matchs à l'étranger et 8 matchs à Anvers) pour chaque équipe belge. Les joueurs de Michel van den Heuvel ont terminé deux fois 2e sur quatre éditions de cette compétition, l'ont emporté en 2021 et ont fini 3e en 2023. L'équipe dirigé par Raoul Ehren a quant à elle terminé 4e à deux reprises (2022 et 2023), 5e (2019) et 7e (2021). (Belga)