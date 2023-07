Introduction d'un mécanisme de réorientation dans la fonction publique

Le premier mécanisme est intitulé "réorientation pour raisons professionnelles". Il consiste en un accompagnement intensif de membres du personnel qui souhaitent volontairement se réorienter à la suite d'une longue période continue d'absence ou au cours d'un trajet de réintégration après une maladie. Concrètement, le membre du personnel sera suivi par un coordinateur de réorientation et se verra proposer tout au long de son parcours d'accompagnement une palette d'instruments destinés à simplifier la remise à l'emploi. Le parcours d'accompagnement se composera d'une phase d'orientation et d'une phase d'accompagnement et durera un maximum de 24 mois. Le deuxième mécanisme concerne l'introduction d'un "trajet d'apprentissage professionnel". Celui-ci vise à attirer les personnes qui peuvent démontrer une certaine affinité avec un métier en pénurie, mais qui n'ont pas nécessairement le diplôme approprié. Dans une première phase, le trajet sera ouvert à la fonction d'analyste fonctionnel et de développeur. La ministre a été chargée de soumettre le projet à la négociation au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux. (Belga)