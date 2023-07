Invasion de l'Ukraine - La Russie envisage d'attaquer des navires en mer Noire pour accuser Kiev

"L'armée russe pourrait élargir son ciblage" des installations et moyens de transports de céréales de l'Ukraine "pour inclure des attaques sur des bateaux civils", a déclaré à l'AFP Adam Hodge, porte-parole du Conseil de sécurité national américain. Ces accusations se fondent sur des éléments des renseignements qui viennent d'être déclassifiés, a précisé le porte-parole. Ces propos de Washington interviennent après le refus par Moscou, lundi, de prolonger l'accord visant à permettre les exportations de céréales ukrainiennes et après des frappes russes mardi et mercredi sur les terminaux céréaliers du port d'Odessa. "Nos informations indiquent que la Russie a posé de nouvelles mines aux abords des ports ukrainiens", a encore déclaré M. Hodge. "Nous pensons que cela fait partie d'un effort bien coordonné visant à justifier toute attaque contre des bateaux civils dans la mer Noire et faire porter la responsabilité de ces attaques à l'Ukraine", précise-t-il. La Russie a annoncé plus tôt mercredi qu'elle considèrerait comme cible militaire tout navire se dirigeant vers les ports céréaliers ukrainiens de la mer Noire. De son côté, Kiev réclame des escortes internationales pour ces cargos après l'expiration de cet accord, crucial pour l'alimentation dans le monde. (Belga)