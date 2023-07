Invasion de l'Ukraine - Une adolescente tuée en Crimée après une attaque ukrainienne de drone

"A la suite d'une attaque par un drone ennemi, quatre bâtiments administratifs ont été endommagés (...) dans le nord-ouest de la Crimée", a indiqué Sergueï Aksionov sur Telegram, ajoutant: "Malheureusement, (l'attaque) ne s'est pas déroulée sans victime - une adolescente est morte." Les services compétents sont mobilisés sur les lieux de l'attaque, a-t-il ajouté, adressant ses condoléances aux proches de la victime. Depuis le déclenchement de l'offensive contre l'Ukraine, en février 2022, la Crimée est régulièrement la cible d'attaques de drones aériens et navals. Selon les autorités russes, deux civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans l'attaque ayant visé le pont reliant la Russie à la péninsule de Crimée, annexée en 2014. Moscou a accusé l'Ukraine et ouvert une enquête pour "acte terroriste". Dans l'est de la Crimée, un incendie sur un terrain militaire, accompagné de détonations qui pourraient être celles de stocks de munitions selon des médias en ligne russes, a nécessité mercredi l'évacuation de quatre localités adjacentes, soit plus de 2.000 personnes. (Belga)