Kenya: écoles et magasins rouvrent malgré l'appel à de nouvelles manifestations

La coalition Azimio a appelé à trois jours de mobilisation anti-gouvernementales de mercredi à vendredi, dans le cadre d'un mouvement de contestation lancé en mars, marqué par du vandalisme, des pillages et des violences, qui a fait au moins une vingtaine de morts. Locomotive économique d'Afrique de l'Est, le Kenya a tourné au ralenti mercredi pour la première de ces journées d'action, par crainte de nouveaux débordements. Des échauffourées ont eu lieu entre groupes de manifestants et forces de l'ordre en divers points du pays, et deux personnes ont été tuées à Kisumu (ouest) selon un responsable hospitalier. Jeudi matin, l'activité a repris dans le centre d'affaires de Nairobi, qui n'a toutefois pas retrouvé sa frénésie habituelle, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les écoles publiques, fermées mercredi dans les trois principales villes du pays (Nairobi, Mombasa, Kisumu) sur ordre du gouvernement, ont rouvert. Mercredi, des échauffourées ont notamment eu lieu dans le bidonville de Kibera à Nairobi, dans les villes de Nakuru et Mombasa, ainsi que dans les bastions pro-Odinga de Kisumu, Homa Bay, Kisii et Migori, dans l'ouest du pays. Deux personnes ont été tuées par balles à Kisumu, selon le directeur d'un hôpital de la ville. Plus de 300 personnes ont également été arrêtées à travers le pays, a indiqué le ministre de l'Intérieur Kithure Kindiki. Elu en août 2022 en promettant de soutenir les plus défavorisés, le président William Ruto fait face à une contestation croissante, notamment depuis la promulgation début juillet d'une loi instaurant de nouvelles taxes qui viennent ajouter aux difficultés quotidiennes des Kényans. (Belga)