La Halle al'chair rénovée accueille désormais les touristes à Namur

"L'endroit est idéal pour accueillir les visiteurs: en cœur de ville, au sein des vieux quartiers, à proximité des commerces, au bord de l'eau, au pied de la Citadelle et à quelques pas de la Confluence et du téléphérique", a indiqué la directrice de l'Office du Tourisme de Namur Amélie Lefèvre. "Les 900 mètres carrés de la Halle al'Chair sont entièrement accessibles. Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à tous les étages via l'ascenseur situé au centre du bâtiment", a précisé l'échevin des Bâtiments de la ville de Namur Tanguy Auspert. Classé sur la liste du Patrimoine Immobilier Exceptionnel de la Wallonie. Ce bâtiment de style mosan a été construit à la fin du seizième siècle pour la corporation des bouchers et des "Masqueliers", regroupant les métiers de boucher, charcutier et poissonnier. L'édifice a ensuite connu de nombreuses autres affectations: école, magasin, arsenal, hôpital, temple protestant, théâtre et musée archéologique de Namur. La rénovation en profondeur de l'extérieur comme de l'intérieur a démarré en 2021et a coûté environ quatre millions d'euros. Aujourd'hui, le sous-sol compte des espaces polyvalents d'accueil de groupes touristiques ou scolaires; le rez-de-chaussée abrite e centre d'information ouvert au public; le premier étage est devenu une salle d'expositions et le deuxième étage a été aménagé en espaces administratifs et salles de réunions. (Belga)