La police allemande à la recherche d'un lion en liberté dans la banlieue de Berlin

Via les réseaux sociaux et des véhicules munis de haut-parleurs, il a été recommandé aux habitants de la zone de ne pas quitter leur domicile et de garder leurs animaux de compagnie à l'intérieur. Les services de police et des pompiers ont affirmé jeudi matin via les réseaux sociaux que l'animal sauvage aperçu pendant la nuit était probablement une lionne. Un témoin a informé la police de la présence du félin après l'avoir filmé dans des buissons depuis sa voiture. D'autres passants ont déclaré avoir enregistré des vidéos de l'animal en train d'attaquer un sanglier. Des hélicoptères sont utilisés par la police pour retrouver la lionne. Aucune trace de l'animal n'a encore été trouvée et on ne sait pas d'où il proviendrait. (Belga)