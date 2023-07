La Stib renforce son offre de transport à l'occasion du concert de Mylène Farmer

La ligne de métro 2 sera prolongée jusqu'à l'arrêt Roi Baudouin afin qu'il y ait un métro toutes les cinq minutes à hauteur du plateau du Heysel, explique la Stib. Six rames de métros, cinq trams et deux bus seront en attente pour pouvoir offrir des solutions de voyages supplémentaires. La station Roi Baudouin sera fermée à 22h00. "Les spectateurs sont invités à ne pas descendre à cette station. Il est conseillé de descendre à Houba-Brugmann (pour ceux qui possèdent un ticket pour la zone jaune, rouge ou grise) et Heysel (pour ceux munis d'un ticket pour la zone bleue ou verte)", précise la société. Cette dernière a également prévu du personnel supplémentaire dans les stations Gare du Midi, Heysel, Houba-Brugmann et Beekkant, afin de guider les voyageurs et d'assurer leur sécurité. La Stib diffusera en outre une playlist contenant plusieurs succès de l'interprète française dans ses stations de 15h00 à 19h00 et de 23h00 à 01h00. (Belga)