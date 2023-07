L'aérodrome de Cerfontaine autorisé à rouvrir dès vendredi

Le gestionnaire de cet aérodrome, la société EBCF, avait été déclaré en faillite le 8 juin, entraînant la fermeture brutale du site. "Après un contrôle sur site de la conformité de l'aérodrome, nous sommes très heureux de vous annoncer que la DGTA a marqué son accord sur la réouverture du site dès ce 21 juillet", a indiqué la SOWAER dans un communiqué. Selon elle, ses équipes "ont tout mis en œuvre pour assurer la réouverture de l'aérodrome" dans les meilleurs délais. Les infrastructures ont fait l'objet d'une mise en conformité, la licence pour la fréquence radio (délivrée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, IBPT) et le matériel radio ont été récupérés et une équipe de treize personnes a été constituée afin d'assurer la gestion aéronautique du site tous les jours de 10h00 Temps universel (TU ou GMT) au coucher du soleil plus 30 minutes, a indiqué la SOWAER. Un pilote utilisateur, Nicolas Maistriaux, assurera le poste de commandant d'aérodrome, en collaboration avec des commandants suppléants. Le Cercle européen de vol à voile, le club d'ULM Aérocerfontaine pourront y reprendre leurs activités et y accueillir les touristes de la région pour des baptêmes ou initiations. De même, les utilisateurs, qui avaient dû quitter le site fin mai, pourront de nouveau y stationner leur appareil. Un nouveau site internet est en ligne pour, notamment, permettre aux pilotes de s'enregistrer avant leur arrivée. La SOWAER assure qu'elle va se pencher sur les différents scénarios, dans les prochaines semaines, afin d'assurer une gestion pérenne du site. (Belga)