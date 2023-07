Les Belges à l'étranger - Leandro Trossard buteur dans la large victoire d'Arsenal contre les MLS All-Stars

Trossard s'est illustré avec un enchaînement dont il a le secret, effaçant d'un crochet son défenseur avant de décocher une frappe de l'extérieur de la surface hors de portée du gardien (23e). Gabriel Jesus, Jorginho, Martinelli et Havertz ont inscrit les quatre autres buts londoniens, tandis que le joueur britannique le plus cher de l'histoire, Declan Rice, a fêté ses débuts sous le maillot d'Arsenal. Christian Benteke figurait dans l'équipe alignée par le coach des MLS All-Stars, Wayne Ronney et a joué une demi-heure de la rencontre de gala. (Belga)