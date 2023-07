Les faillites à leur plus haut mensuel en près de 5 ans

Dans chaque Région, le nombre de faillites recensées le mois dernier est plus important que celui de mai. En Flandre, il faut remonter à octobre 2013 pour tomber sur un nombre de faillites plus élevé (626 contre 615). Le nombre de faillites enregistré en juin a augmenté dans tous les secteurs d'activité par rapport à mai sauf dans celui de l'agriculture (-30%). Les secteurs de la construction et du transport sont particulièrement touchés. "Depuis le début de cette année, les tribunaux de l'entreprise ont prononcé 1.134 faillites dans la construction et 351 faillites dans les transports et entreposage. Ces dernières valeurs dépassent de respectivement 6,5% et 4,5% les précédents records établis en 2014 en ce qui concerne la construction (1.065) et en 2022 en ce qui concerne les transports et entreposage (336)", constate Statbel. Le gros millier de faillites du mois de juin a engendré 2.726 pertes d'emploi, en hausse de 39,4% par rapport à mai (1.955) et de 17,6% par rapport à juin 2022. (Belga)