Les frais de transaction électronique pour les commerçants vont diminuer

Le plafond est fixé actuellement à maximum 5 cents pour chaque opération et à maximum 0,2% du montant de l'opération. Il sera abaissé à 0,1 %. De ce fait, les frais de toutes les transactions vont diminuer jusqu'à 50 euros. Pour les transactions de moins de 25 euros, le coût de la commission d'interchange (qui rémunère la banque du client du commerçant) sera réduit de moitié. "On ne pouvait plus se retrancher derrière le fait qu'il y avait moins de transactions électroniques en Belgique qu'ailleurs. Ce temps est révolu", a souligné M. Dermagne (PS). (Belga)