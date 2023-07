Les ventes de Sligro en Belgique doublent après l'acquisition des magasins Metro

La branche belge de Sligro (qui comprend également JAVA Foodservice et Sligro-ISPC) a réalisé un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros au cours du premier semestre, contre 103 millions d'euros au cours de la même période en 2022. Une autre partie de la croissance du chiffre d'affaires provient des grossistes Metro acquis début janvier. Ceux-ci faisaient partie de Makro Cash & Carry Belgium en faillite. Ils ont été transformés en Sligro-M et ont réalisé un chiffre d'affaires de 74 millions d'euros au cours du premier semestre. "Cela nous permet d'être en avance sur le calendrier prévu dans notre analyse de rentabilité", indique le groupe. L'ensemble du groupe alimentaire Sligro a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 1,4 milliard d'euros, soit près d'un quart de plus que l'année précédente. Le bénéfice net est passé de 23 millions d'euros à 1 million d'euros. La baisse du bénéfice est principalement due à un important bénéfice comptable non récurrent dans les résultats de l'année dernière. (Belga)