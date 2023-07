Météo - Quelques averses attendues çà et là

Les maxima varieront entre 18°C en haute Ardenne, 19°C en bord de mer et 21 ou 22°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement faible d'ouest à nord­-ouest et parfois modéré le long du littoral. Au cours de la nuit prochaine, le temps redeviendra plus sec avec un ciel peu à partiellement nuageux. L'une ou l'autre petite averse isolée restera cependant possible, surtout sur le sud du pays. Les minima varieront entre 10 et 15°C avec un vent faible d'ouest à nord­-ouest ou de direction variable. Un même type de temp est attendu vendredi. (Belga)