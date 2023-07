Mika et Konoba aux Francofolies de Spa ce jeudi

Au total, ce sont quelque 130 spectacles, dont 60 concerts gratuits, qui seront accessibles du jeudi 20 juillet jusqu'au dimanche 23 juillet dans 12 lieux différents de la ville de Spa. Davantage de moyens ont été accordés à la programmation afin de faire en sorte que le festival ne se limite pas, comme c'était le cas l'année dernière, au seul Parc de Sept Heures. "L'événement est urbain et, pour cette édition, j'ai pris le parti de renforcer cette identité. Pour moi, le centre-ville est un allié, à l'inverse d'autres festivals qui tentent de s'en écarter", avait notamment déclaré à ce propos Yoann Frédéric, qui endosse le rôle de directeur pour la première fois cette année. Si Mika, showman au répertoire anglophone, se produira en tête d'affiche jeudi, ce sont essentiellement des artistes francophones que le public pourra écouter pendant ces quatre jours. Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer, figure le concert de Konoba le jeudi 20 juillet à 21h45 sur la scène Spa Reine, l'une de ses dernières dates avant la mise en pause de sa carrière. La journée du vendredi 21 juillet constituera une énorme fête populaire, avec une affiche allant de Roméo Elvis et Soprano sur la scène Pierre Rapsat à la guinguette d'Oli Soquette. Loïc Nottet et BigFlo & Oli se produiront samedi sur la scène Pierre Rapsat. L'événement se terminera en apothéose dimanche avec Cali, qui organisera sa "fête" sur la scène principale, accompagné de divers artistes. (Belga)