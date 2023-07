Mondial féminin 2023 - La Nouvelle-Zélande et l'Australie, les deux pays-hôtes, débutent par une victoire

Devant plus de 42.000 personnes à l'Eden Park d'Auckland, les Néo-Zélandaises ont lancé le Mondial féminin face à la Norvège dans un contexte particulier. Quelques heures avant la rencontre, une fusillade dans le centre-ville d'Auckland a fait trois morts. Face aux Norvégiennes, la Nouvelle-Zélande a fait la différence en début de seconde période avec un but d'Hannah Wilkinson (48e). En fin de match, la Norvège est passée à deux doigts de l'égalisation mais la frappe de Tuva Hansen a heurté la transversale. En fin de match, Ria Percival a encore raté un penalty pour la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande prend provisoirement seule la tête du groupe A avant la rencontre entre les Philippines et la Suisse vendredi à 7h00 heure belge. Dans la foulée, l'Australie a elle aussi réussi son entrée dans le tournoi en venant à bout de l'Irlande. En l'absence de leur star Sam Kerr, blessée, les Australiennes ont dû attendre la seconde période pour faire la différence. Après une poussée de Marissa Sheva sur Hayley Raso dans le grand rectangle, l'Australie a bénéficié d'un penalty transformé par sa capitaine Steph Catley pour faire exploser les 75.000 spectateurs du stade olympique de Sydney (52e). L'Australie occupe donc provisoirement seule la tête du groupe B avant le duel entre le Nigéria et le Canada vendredi à 4h30 heure belge. (Belga)