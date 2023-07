Mystérieuse explosion à Johannesburg: un mort et 41 blessés

"Tôt dans la matinée, nous avons réussi à récupérer le corps d'un homme sur le site de l'explosion", a déclaré à la presse Robert Mulaudzit, précisant que le nombre de blessés, 41, annoncé la veille dans la métropole sud-africaine n'avait pas évolué. Les rues autour de celle qui a été littéralement fendue par l'explosion, en pleine heure de pointe mercredi en fin d'après-midi, restaient fermées dans la matinée. Les dégâts sur cet axe très emprunté par les minivans qui servent de taxis collectifs évoquaient un film catastrophe ou les lendemains d'un séisme. Les services d'urgence avaient initialement pointé une possible explosion de conduites souterraines de gaz, mais la compagnie de gaz Egoli a affirmé dans la soirée qu'il était "peu probable" que l'explosion "ait été causée par une conduite de gaz ou une fuite". "Notre réseau n'a subi aucune perte de pression, ce qui indique que les conduites sont intactes. Nos clients dans la zone continuent à recevoir du gaz sans interruption", avait ajouté la société. Plus tard dans la nuit, la société a annoncé avoir détecté "une petite fuite" sur une conduite secondaire, mais estimé que cette "fissure dans le tuyau a été causée par l'effondrement de la route" et non l'inverse. Des témoins ont évoqué des odeurs chimiques et des échappées de vapeur, mais les autorités n'avaient pas d'autre information à communiquer dans l'immédiat. Les premiers éléments de l'enquête ne permettent pas pour l'instant de "comprendre la cause" de l'explosion, avait affirmé tard mercredi soir Panyaza Lesufi, Premier ministre provincial. (Belga)