Pensions parlementaires - Le parlement bruxellois valide définitivement le respect strict du plafond Wijninckx

Cette décision adoptée à l'unanimité confirme une décision prise dans ce sens, à titre conservatoire, le 2 juin dernier. Le vice-président du Parlement, Guy Vanhengel (Open Vld) s'est abstenu. Le problème du dépassement du plafond Wijninckx s'étant posé également dans d'autres assemblées parlementaires, la Conférence des Présidents des assemblées parlementaires présidée par Rachid Madrane, avait décidé le 27 juin dernier de revoir les règlements de pensions respectifs sur la base commune suivante: application stricte du plafond Wijninckx sur un montant qui englobe les 80 % de pension proprement dite et les 20 % de la rente; intégration du pécule de vacances dans le calcul de ce plafond; conclusion par chaque assemblée d'une convention de collaboration avec le Service fédéral des Pensions. Le Parlement flamand et la Chambre ont déjà décidé d'appliquer strictement le plafond Wijninckx. Selon le président de l'assemblée bruxelloise, Rachid Madrane, en Région-capitale, les pensions de 42 anciens députés, en raison de leur cumul avec d'autres pensions, dépassent le plafond Wijninckx, notamment en raison de la situation qui prévalait avant 2014, à savoir une «carrière» complète après 20 ans et la possibilité de prendre sa pension à 52 ans. Formellement, le bureau demandera à la Caisse de retraite d'adapter son règlement dans le sens de la décision de vendredi, lors d'une réunion entre celle-ci et le bureau de l'assemblée bruxelloise le 13 septembre prochain, a précisé Rachid Madrane. Le texte prévoit aussi que dorénavant, le président du Parlement siège de droit au sein de la Caisse de retraite des membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. (Belga)